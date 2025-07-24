İzmir Gaziemir'de Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Sarnıç Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde ormanda yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel