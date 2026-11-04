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İzmir Foça açıklarında lastik bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir Foça açıklarında lastik bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-358) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bottaki 3'ü çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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