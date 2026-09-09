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İzmir Enternasyonal Fuarı’nda masalsı buluşma: “Beyaz Tilki” büyüledi

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda masalsı buluşma: “Beyaz Tilki” büyüledi
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İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl uluslararası bir gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Fransa'dan gelen "Les Légendaires" topluluğu, dev ışıklı kuklaları, dansçıları ve akrobatlarıyla fuar alanında görsel bir şölen sundu. Gösterinin yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki "Beyaz Tilki" karakteri büyük ilgi gördü.

(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl uluslararası bir gösteriye de ev sahipliği yapıyor. Fransa'dan gelen "Les Légendaires" topluluğu, dev ışıklı kuklaları, dansçıları ve akrobatlarıyla fuar alanında görsel bir şölen sundu. Gösterinin yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki "Beyaz Tilki" karakteri büyük ilgi gördü.

Bu yıl 95'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), yalnızca sergi ve etkinlikleriyle değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanat topluluklarının performanslarıyla da ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor. Bu kapsamda fuara katılan Fransız gösteri topluluğu "Les Légendaires (The Legendary)", ışık, dans, akrobasi ve dev kuklaları buluşturan gösterisiyle İzmirlilere keyifli anlar yaşattı.

Hayal ile gerçeklik arasında sıra dışı bir yolculuğu anlatan gösterinin merkezinde mitolojik bir kahraman olan Beyaz Tilki yer aldı. Eski mitolojik anlatılardan ilham alan karakterin gizemli hikayesi, dansçıların koreografisi ve dev ışıklı kuklalar eşliğinde anlatıldı.

FUAR SOKAKLARINDA MASAL DÜNYASI

Yaklaşık 4,5 metre yüksekliğindeki Beyaz Tilki, fuar alanında ilerlerken ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cep telefonlarına sarılan İzmirliler, dev kuklanın fotoğraf ve videolarını çekti. Dansçıların izleyicilerle kurduğu interaktif iletişim ise gösteriyi daha da renkli hale getirdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı için Türkiye'ye gelen ekip, üç gün boyunca gösterilerini sürdürecek. Toplam 16 kişilik performans ekibinde baş dansçının yanı sıra farklı tilki karakterleri ve dansçılar da yer alıyor. Gösteri, fuarın uluslararası ve renkli atmosferine farklı bir soluk getiriyor.

Kaynak: ANKA
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