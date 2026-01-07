İzmir'de üniversite öğrencilerinin kişisel verilerinin yayımlanmasına ilişkin 3 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Üniversiteden açıklama

İzmir Ekonomi Üniversitesinden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu, hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruyla ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir."