İzmir Dikili'de orman yangını çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.