İzmir Depreminin 5. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin 5. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Bayraklı Deprem Anıtı'nda yapılan tören, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Ardından anıta kırmızı karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, depremde yaşamını yitirenleri rahmet ve minnetle andı, benzer felaketlere karşı hazırlıklı olunmasının gerektiğini ifade etti.

Tugay, kent genelinde sürdürülen bina tarama çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bayraklı ve Bornova'da yaklaşık 100 bin bina tarandı. Bu binaların dayanıklılığı inşaat mühendisleri odamızın ve üniversitelerimizin işbirliğiyle incelendi. Sonuçta ortaya bir envanter çıktı. '4 bin 100 tane binanın performans testleri yaptırması ve sağlamlığını kontrol ettirmesi gerekiyor, risk olabilir.' dediler. Biz de ilgili belediyelerimize bu yazıları yazdık. Bina sahiplerine bu durumu bildirdik ve o günden bugüne işlerin ilerlemesini bekliyoruz."

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise kentte deprem sonrası büyük bir dayanışma ortamı yaşandığını hatırlatarak, "O gün bu şehir yıkıldı ama bir şey yıkılmadı, İzmir'in dayanışması." dedi.