Haberler

İzmir Depreminin 5. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 5. yıl dönümü dolayısıyla Bayraklı Deprem Anıtı'nda anma programı yapıldı. Törende depremde hayatını kaybedenler için dua edildi ve anıta kırmızı karanfil bırakıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin 5. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Bayraklı Deprem Anıtı'nda yapılan tören, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

Ardından anıta kırmızı karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, depremde yaşamını yitirenleri rahmet ve minnetle andı, benzer felaketlere karşı hazırlıklı olunmasının gerektiğini ifade etti.

Tugay, kent genelinde sürdürülen bina tarama çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bayraklı ve Bornova'da yaklaşık 100 bin bina tarandı. Bu binaların dayanıklılığı inşaat mühendisleri odamızın ve üniversitelerimizin işbirliğiyle incelendi. Sonuçta ortaya bir envanter çıktı. '4 bin 100 tane binanın performans testleri yaptırması ve sağlamlığını kontrol ettirmesi gerekiyor, risk olabilir.' dediler. Biz de ilgili belediyelerimize bu yazıları yazdık. Bina sahiplerine bu durumu bildirdik ve o günden bugüne işlerin ilerlemesini bekliyoruz."

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise kentte deprem sonrası büyük bir dayanışma ortamı yaşandığını hatırlatarak, "O gün bu şehir yıkıldı ama bir şey yıkılmadı, İzmir'in dayanışması." dedi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.