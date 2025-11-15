Haberler

İzmir'deki Su Kesintileri 30 Kasım'a Uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları ciddi şekilde azaldı. Tahtalı Barajı su seviyesi tarihi düşük seviyeye gerileyince, 13 ilçede uygulanan planlı su kesintileri 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

1) İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ 30 KASIM'A UZATILDI

İZMİR'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar, kuruma noktasına geldi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,40'a geriledi. Kentte 13 ilçede 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri de 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün azalıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,40'a geriledi. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,70'e, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 44,64'e geriledi. Balçova Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve Gördes Barajı'nda ise hiç su kalmadı. İZSU Genel Müdürlüğü, farklı bölgelerdeki yer altı sularını ve 20 yıldır su alınmayan Aliağa Güzelhisar Barajı'ndaki isale hattını yenileyerek, bu barajdaki içme suyu ile İzmir'in su ihtiyacını karşılıyor. Yetkililer, yağış rejiminin olumsuz seyrettiğini vurgulayarak su tasarrufunun büyük önem arz ettiğinin altını ısrarla çiziyor.

İZSU'DAN YENİ PLAN

Kentte ağustos ayının başından beri 2 günde 1 planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. 30 Kasım'a kadar uzatılan kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. İZSU tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Kasım'da ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Kasım'da saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Fahiş site aidatlarına yeni düzenleme! Bakan Kurum açıkladı

Bakan Kurum açıkladı! Vatandaşın kanayan yarası Meclis gündeminde
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.