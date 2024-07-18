İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

'FARKLI YÖNLERDE SÖNDÜRME İŞLEMİ SÜRÜYOR'

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bölgeye gidip, bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını izledi. Duman, burada yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) ekipleri yangına müdahale ediyor. Olağanüstü bir şekilde mücadele halindeler. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Farklı yönlerde soğutma ve söndürme işlemleri devam ediyor. BUCAKUT ekiplerimiz yaklaşık 17 kişi, 5 araç ve 2 tankerle burada hem soğutma hem de söndürme işlemlerini gerçekleştiriyor" dedi.

'YERLEŞİM YERLERİNE UZAK'

Görkem Duman, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunu kaydetti. Herhangi bir tahliye durumunun olmadığını ifade eden Duman, doğal yaşamdaki bazı hayvanları yangından kurtarıp, barınağa götürdüklerini söyledi. Duman, Zafer Mahallesi'ndeki yangında alevler nedeniyle bir çimento fabrikasının risk altında olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,