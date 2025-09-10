İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde önceki gün saat 08.50'de yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin anne babasının da bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'nin olayda kullandığı silahın babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu belirlendi.

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelini ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın cenazeleri dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.