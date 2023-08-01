İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı: Saldırgan Ağrı nüfusuna kayıtlı çıktı

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda çalışan bir kadına silahlı saldırıda bulunan saldırganın, Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Saldırgan yarın adliyeye sevk edilecekken, saldırıya uğrayan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SALDIRGAN, AĞRI NUFÜSUNA KAYITLI ÇIKTI

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu kadın çalışanına silahlı saldırıda bulunan Z.Ö.'nün öne sürüldüğü gibi yabancı uyruklu olmadığı, Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Z.Ö.'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan konsolosluk çalışanı E.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -