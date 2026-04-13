Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 sanık hakim karşısında

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Altay bebeğin babası Recep Kınalı annesi Raziye Kınalı, diğer müştekiler, tutuklu sanıklar ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö, ona yardım eden E.G. ile taraf avukatları katıldı.

Altay bebeğin annesi ile babasının, üzerinde çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı tişörtle duruşmayı takip ettiği görüldü.

Savunması için söz verilen, ilaçlamaya yardım eden sanık E.G, olay günü ilaçlama yapmadığını, yalnızca yardım için gittiğini ileri sürdü.

İlaçlama yapacak bilgiye sahip olmadığını savunan E.G, "İlacın etkisini, zararını, ne gibi önlemler alınacak ben bilmem. İlaçlamayı yaptıran kişiye binadakilerin bilgilendirilip bilgilendirilmediğini sorduk. Olaydan dolayı hem ailem hem de ben mağdur olduk." dedi.

Diğer sanık, ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi B.Ö. ise söz konusu ilacın kamu ve özel sektörde sıkça kullanıldığını savundu.

İlacın satışının ruhsatla yapıldığını ve kullanan kişinin yetkisinde olduğunu anlatan B.Ö, şöyle devam etti:

"Tüm binanın boşaltılması gerektiğini söylemiştik. Gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmayacağını kendilerine anlattım. Olayın yaşandığı daireye girip sızma olmasın diye banyo penceresinin yalıtımını yaptım. Birkaç camı açık bırakmalarını söyledim ama yağmur yağacak diye kapatmışlar."

Altay bebeğin babası Kınalı, evde bantlama yapıldı denmesine rağmen bir önlem alınmadığını aktardı.

İlaçlama yapıldıktan sonraki gün evde kaldığını ve kendisini iyi hissetmediğini belirten Kınalı, "Ayağa kalktıktan sonra kustum ve hastaneye kaldırıldım. Hastanede tüm ailemin tedavi altında olduğunu gördüm, aile büyüklerimle birlikte oğlumun yanına gittim. Zirai ilaçlama yapıldığını bilseydim o evde kalmazdım." diye konuştu.

Altay bebeğin annesi de sanıklardan şikayetçi olduğunu bildirerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan E.G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme, B.Ö'nün tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken binada boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti.

Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, B.Ö. ve E.G. hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.