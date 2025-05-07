Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

İzmir'deki Hurda Tekneler Kaldırılıyor

İzmir'deki Hurda Tekneler Kaldırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki balıkçı barınaklarında sahipsiz, kayıtsız ve hurda teknelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bu proje ile çevresel risklerin önüne geçilmesi ve güvenlik sağlanması hedefleniyor.

İzmir'deki balıkçı barınaklarında sahipsiz, kayıtsız ve hurda tekneler, çevresel risklerin önüne geçilmesi ve güvenlik amacıyla kaldırılıyor.

İzmir Valiliği öncülüğünde Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir Bölge Liman Başkanlığı işbirliğinde barınak ve barınma alanlarındaki kullanım dışı deniz araçlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 14 ilçedeki 30 balıkçı barınağı ve 8 barınma alanında inceleme yapıldı. İlk etapta 133'ü sahipli, 72'si ise sahipsiz olmak üzere 205 kullanılmayan deniz aracı belirlendi.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, Bostanlı, İnciraltı ve Güzelbahçe'deki 36 tekneyi kaldırdı.

Çalışmayla sahipsiz, kayıtsız ve hurda durumdaki deniz araçlarının asayiş, yangın ve deniz kirliliği risklerinin ortadan kaldırılması, deniz trafiğini aksatmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Kurumlarımız işbirliğinde çalışmaya devam ediyor"

İzmir Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, kentteki kullanılmayan ve hurda deniz araçlarının birçok sorun oluşturduğunu söyledi.

Bu sorunların başında çevresel ve görüntü kirliliği ile güvenlik geldiğini ifade eden Elban, "Teknelerin tespitlerini yaptık, hukuki süreçleri tamamlananları hızlıca kaldırmaya başladık. Barınaklarımızı güzel İzmir'imize yakışır hale getirmek için ilgili tüm kurumlarımız işbirliği halinde çalışmaya devam ediyor." dedi.

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy da çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kullanılmayan ve hurda teknelerin değerlendirilmesini önemsediklerini kaydeden Aksoy, "Böyle bir çalışmaya öncü olduğumuz için son derece mutluyuz. Tüm paydaşlarımıza gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu gayretler sonucunda hem çevre hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş olacak." diye konuştu.

Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Küçük ise teknelerin kaldırılmasını uzun yıllardır istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bazı teknelerin sahiplerine ulaşamıyorduk. Ulaştığımız kişiler de teknelerini almak için gelmiyordu, ilgilenmiyordu. Çalışmayı destekliyoruz. Bu kullanılmaz durumdaki teknelerin içinde olur olmaz herkes kalıyordu. Geçtiğimiz aylarda bir atıl teknede yangın meydana gelmişti. Bu teknelerin kaldırılması iyi oldu. Barınak temizleniyor, barınağımız bazı sorunlardan arınmış oluyor."

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nı 40 yıldır kullanan balıkçılardan Atıl Sunu da uzun yıllardır sorun yaratan teknelerin kaldırılmasını desteklediğini söyledi.

Balıkçılardan Özsan Yiğit, bu teknelerden akan yağ ve pisliklerin denizi kirlettiğini, çalışmanın bu durumu ortadan kaldıracağını ifade etti.

Toplanan tekneler, yediemin limanına ve belirlenen sahaya taşındı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Sahnede zor anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayran hakkında karar
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.