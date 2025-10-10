İzmir'deki Cinayet Davasında Polis Memurlarına Görevi Kötüye Kullanma Suçlaması

İZMİR'de 2018 yılında inşaat şantiyesinde Dorukhan Büyükışık'ın (26) ölü bulunmasıyla ilgili 8 polis memurunun 'Görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandığı davada mahkeme, mevcut dosyanın, devam eden cinayet dosyasıyla birleştirilmesi için 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Daha önce yapılan soruşturmalarda olay kayıtlara 'Yüksekten düşme' olarak geçti. Dorukhan'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın gayretleri neticesinde olayda görevli 8 polis memuru hakkında dava açıldı. Polislerin savcının talimatına rağmen ilgili aktif kameraların görüntülerini sağlıklı biçimde incelemediği ve bir örneğini muhafaza altına almadıkları, delilleri gerekli biçimde toplamadıkları belirlendi. Komiserler Atakan K. (43) ve Deniz A. (35), polis memurları Duygu Ö. (34) Fikret S., Halil A. (54) ve Musa E. (54) ile komiser yardımcısı Hüseyin V. (48) ve emniyet müdürü İsmail K. hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dorukhan'ın ölümüne ilişkin polislerin dışında 5 şüpheli hakkında da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TANIK POLİS MEMURU DİNLENDİ

Sanık polis memurlarının yargılanmalarına İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ile avukatlar katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. Olay günü cinayet büro amirliğinde görev yapan ve tanık olarak dinlenilen polis memuru B.A., "Olay yerine gittiğimizde ilçe ekipleri oradaydı. Büyük bir inşaat alanıydı. Vefat eden şahsı sırtüstü yatarken gördüm. Bize bir kulübede güvenlik kamera cihazı olduğu söylendi. Ben de bir inşaat görevlisiyle oraya gittim. Görüntüleri izlemedim, kaydı geri sarmadım. Kamera çalışmaları savcının talebiyle yapılır. Biz ilk olarak açık yara olup olmadığına bakarız. Bu olayda cesette açık yara yoktu" dedi.

'HERKES BİRBİRİNİ SUÇLUYOR'

Tanığın ardından söz verilen Ethem Büyükışık, oğlu Dorukhan'ın cinayete kurban gittiğini ve sahte evrakla cinayetin üzerinin kapatılmaya çalıştığını söyleyerek, "Sanıklar olayın ciddiyetinin farkında değiller. Herkes birbirini suçluyor, herkes olayı üzerinden atmaya çalışıyor. Oğlumun boğazında bıçak yarası olmayan kesik izi var ama görevliler, 'Ben görmedim 'diyor" ifadelerini kullandı.

Celsede söz verilen tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını belirtti. Savunmaların ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Hakim, mevcut dosyanın, devam eden cinayet dosyasıyla birleştirilmesi için İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.