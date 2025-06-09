İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

5 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti. Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısamet:

işte bu yüzden radar var . belki birçok yerde fazla ve gereksız haklısınız. ama hız olmasaydı bu 5 kişi hayatta olucaktı .

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

CEP TELEFONU HERKESIN ELINDE. BIRAKIN SUNLARI ARTIK. 3 KIZ KARDES AYNI GUN OLUYOR. BU NE SORUMSUZLUK

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