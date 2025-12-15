Haberler

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

82 yaşındaki Müjgan Burhanoğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Müjgan Burhanoğlu (82), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Caher Dudayev Bulvarı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Müjgan Burhanoğlu'na (82), Onur Y. (44) yönetimindeki 35 KDY 15 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Burhanoğlu'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
