Haberler

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu; 3 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 9 ilçede 22 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda sahte etil alkol ve kaçak içki ele geçirildi.

İZMİR'de polisin yılbaşı öncesi 9 ilçede düzenlediği sahte ve kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde yaklaşan yılbaşı öncesinde insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak ürünlere yönelik çalışma yaptı. Operasyonlarda; 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 382 paket gümrük kaçağı sigara, 350 gümrük kaçağı puro, 128 elektronik sigara cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 60 tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelindeki 22 alkollü eğlence mekanı denetlendi. Yapılan denetim ve operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title