İzmir'de Yangın Nedeniyle 3 Mahalle Boşaltıldı

İzmir'de Yangın Nedeniyle 3 Mahalle Boşaltıldı
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını açıkladı. Yangının elektrik hattından çıktığı düşünülüyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını bildirdi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti.

İhbarının ardından yaklaşık 13 dakika içerisinde ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye başladığını belirten Elban, şunları kaydetti:

"Çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın Germiyan, Karaköy ve Nohutlu mahallelerimize doğru hızlıca yayıldı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havadan, o saatten şu ana kadar arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bununla birlikte güvenliği ve trafiği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz.

Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."

Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendirdiklerini belirten Elban, "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor." dedi.

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet eşlik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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