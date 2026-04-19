İzmir'de yangın çıkan evde uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrasında yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İkamette yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu hap ve 3 fişek ele geçirdi.

Polis ekipleri, evden çıkan 7 şüpheli ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Toplam 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
