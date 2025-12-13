Çocuk parkında 'yan bakma' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir çocuk parkında çıkan 'yan bakma' tartışmasında H.H.Ş. (16), A.H.'yi (15) bıçakla öldürdü, H.M.'yi (15) yaraladı. Kaçan şüpheli ile kavgaya karışan M.Ö. (16), gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Parkta karşılaşan H.H.Ş. ve M.Ö. ile H.M. ve A.H. arasında iddiaya göre; 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. A.H. hayatını kaybetti, H.M.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından H.H.Ş. ve M.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.