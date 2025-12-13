Çocuk parkında 'yan bakma' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir çocuk parkında çıkan 'yan bakma' tartışmasında 16 yaşındaki H.H.Ş., 15 yaşındaki A.H.'yi bıçakla öldürdü, H.M. adlı diğer bir çocuğu yaraladı. Olay sonrasında H.H.Ş. ve M.Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı.
Olay, önceki gün Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Parkta karşılaşan H.H.Ş. ve M.Ö. ile H.M. ve A.H. arasında iddiaya göre; 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. A.H. hayatını kaybetti, H.M.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından H.H.Ş. ve M.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.