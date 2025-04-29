İzmir'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde ihbar sonrası durdurulan otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi; araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narko Alan ekipleri, Bornova ve Konak ilçelerinde 35 CCV 676 plakalı otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Otomobil, 25 Nisan'da Konak ilçesi Ballıkuyu semti civarında durduruldu. Aramada otomobilin gizli bölmesinde 12,5 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör, 7 adet 9 m çapında fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi. Otomobildeki İ.G. ve E.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,