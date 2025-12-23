İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle'deki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 317 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına altına alınan K.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.