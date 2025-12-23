Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Gaziemir ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 317 gram esrar ve 10 bin 800 lira ele geçirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle'deki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 317 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına altına alınan K.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

