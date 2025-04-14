Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde 10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan B.A, E.T. ve B.M. adlı 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyon sırasında araçta 11 kilo 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.A, E.T. ve B.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 10 Nisan'da uyuşturucu madde gizlendiği değerlendirilen bir otomobil takibe alınarak durdurulmuş, araçta 11 kilo 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş ve araçtaki B.A, E.T. ve B.M. gözaltına alınmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.