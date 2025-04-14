İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.A, E.T. ve B.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 10 Nisan'da uyuşturucu madde gizlendiği değerlendirilen bir otomobil takibe alınarak durdurulmuş, araçta 11 kilo 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş ve araçtaki B.A, E.T. ve B.M. gözaltına alınmıştı.