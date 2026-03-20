İzmir'de aracında 84 bin uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta yapılan aramada 84 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'da uyuşturucu satışı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçta 84 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü Y.Ö. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. tutuklandı.