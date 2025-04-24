İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 4.5 kilogram esrar ile birlikte çeşitli suç aletleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda farklı suç aletleriyle beraber toplamda 4.5 kilogram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlardan uyuşturucu ticaretine dair ihbar aldı. Ekipler, aldıkları İhbar üzerine Onur Mahallesi'nde operasyon düzenlediler. Düzenlenen operasyonda, 4.5 kilogram esrar, 1 hassas terazi, madde imalatında kullanılan çeşitli cihaz ve kimyasal ilaçlar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle beraber İ.E. (38) ve F.Ç. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Dinçer Can SONER / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.