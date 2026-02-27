Haberler

İzmir'de uyuşturucu ele geçirilen otomobillerdeki 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziemir'de polis, şüpheli bir otomobili durdurmak isterken yaşanan kovalamaca sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı ve araçlarda toplam 11 bin 670 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 3 şüphelie gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis ekibini, bu sırada başka bir otomobil engellemeye çalıştı. Kovalamaca sonucu otomobillerdeki 3 şüpheli yakalandı."

Yapılan aramada araçlarda 11 bin 670 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin