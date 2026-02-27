İzmir'de uyuşturucu ele geçirilen otomobillerdeki 3 kişi yakalandı
Gaziemir'de polis, şüpheli bir otomobili durdurmak isterken yaşanan kovalamaca sonucunda 3 şüpheliyi yakaladı ve araçlarda toplam 11 bin 670 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 3 şüphelie gözaltına alındı.
Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis ekibini, bu sırada başka bir otomobil engellemeye çalıştı. Kovalamaca sonucu otomobillerdeki 3 şüpheli yakalandı."
Yapılan aramada araçlarda 11 bin 670 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol