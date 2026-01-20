İzmir Merkezli 11 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 480 Şüpheli Yakalandı

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 620 şüpheliden 480'i yakalandı, 50 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla etkin mücadele kapsamında 19 Ocak'ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe ilçeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili 14 Cumhuriyet Savcısı ile ' Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarıyla etkin mücadele kapsamında; 19 Ocak 2026 tarihinde İzmir ili Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe ilçeleri başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunu tespit etmeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; alınan ihbarlar, verilen ifadeler, fiziki takip, adli arama ve yakalama gibi yöntemler kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde talebinde bulunan kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edilmiştir.

Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, farklı yer ve mekanlarda, günübirlik olarak kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri; kuryeler aracılığıyla uyuşturucu madde talep eden şahıslara söz konusu maddeleri ulaştırdıkları belirlenmiştir. Ayrıca, şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaparak, uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları; uyuşturucu madde kullanıcılarının ise yine bu internet tabanlı uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ulaştıkları anlaşılmıştır.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 620 şüpheliden 480'i yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerden; 92'sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu, 48'inin suça sürüklenen çocuk olduğu, 67'sinin kadın olduğu, 50 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, 140 firari şüpheliye yönelik yakalama ve adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."