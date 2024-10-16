İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 228 poşet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu operasyonunda sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir otomobilde arama yaptı.
Aramada 228 poşet içerisinde toplam 482 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.