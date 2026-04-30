İzmir'de uyuşturucu dosya sayısı azaldı, yakalamalar arttı

İzmir'de, bu yılın 4 ayında uyuşturucu suçlarına ilişkin dosya sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 8 bin 205'e gerilediği, birçok uyuşturucu türünde yakalamaların önemli ölçüde arttığı bildirildi.

İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı'nda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu verileri paylaşıldı.

Verilere göre, 2026'nın ilk 4 ayında uyuşturucu suçu dosya sayısı 8 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azaldığı belirlendi.

Aynı dönemde sentetik ecza yakalamalarında yüzde 696, eroinde yüzde 476, esrarda yüzde 50, sentetik uyuşturucuda yüzde 70 ve sentetik hapta yüzde 251 artış sağlandığı duyuruldu.

Geçen yıl uyuşturucu ticareti kapsamında 3 bin 756 dosyada 4 bin 799 kişi hakkında işlem yapıldığı, toplam 6 bin 43 suçun kayda geçtiği açıklandı.

Toplantıda konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uyuşturucu madde kullanımının düşük yaş gruplarında da görüldüğünü belirterek, bu durumun toplumsal yapıyı tehdit eden, suça eğilimi artıran ve geleceği doğrudan etkileyen ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu, uyuşturucu ile mücadelenin sadece bir suçla mücadele değil, gençleri, aileleri ve kamu düzenini koruma meselesi olduğunu söyledi.

Yeldan, uyuşturucu ticaretinin bireyi bağımlılığa sürüklediğini, aile bağlarını zayıflattığını ve organize suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından birini oluşturduğunu ifade ederek, anayasanın 58. maddesinin devlete, gençleri uyuşturucu ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruma görevini açıkça yüklediğini hatırlattı.

Madde bağımlılığı öyküsü bulunan hükümlülere yönelik İzmir 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin sürdüğünü dile getiren Yeldan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk ve tek uygulama olan Bağımsızlık Köyü ve Gençlik Merkezi çalışmalarımızla da mücadelenin yalnızca cezalandırma değil, aynı zamanda iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma boyutunu da güçlü şekilde ortaya koymaktayız. Yürüttüğümüz her soruşturma yalnızca bir dosya değildir, her dosya kurtarılabilecek bir hayatı, dağılmaktan kurtulabilecek bir aileyi ve yeniden inşa edilebilecek bir toplumu ifade etmektedir. Bizim hedefimiz nettir. Sadece kullanıcıyı değil, uyuşturucu ağlarını çökerten, sadece yakalama değil, suçun finansal damarlarını kesen, sadece müdahale değil, önleyici sonuçlar doğuran etkin ve sürdürülebilir bir mücadele yürütmek."

Yeldan, dün Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı ile hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Telli ve yargı mensupları katıldı.