İzmir'de 4 kişiyi parçalayıp derin dondurucuya koyan katil zanlısı, geçmişte kasaplık yapmış

İzmir'in Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin parçalanmış halde evdeki derin dondurucuda bulunduğu olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çeşme'de yakalanan Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü kişilerin cep telefonlarını sattığı, derin dondurucuyu ise bir spottan aldığı öğrenildi. 4 kişiyi toplam 160 parçaya bölen Haliyev, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koydu. Öte yandan Haliyev'in geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev'in, polis ekiplerinin 30 saatlik nöbetiyle yakalandığı ortaya çıktı. Haliyev'in gitme ihtimali olan adresi belirleyip, nöbet tutan polis ekipleri tarafından 30 saat sonra söz konusu adreste yakalandığı, şüphelinin cinayetleri 13 Haziran'da işlediği öğrenildi. Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da ifade edilirken Saparmurat Haliyev'ın geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.

CESETLER DERİN DONDURUCUDA BULUNDU

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'yla Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran'da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenen cinayet şüphelisinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Şüpheli Saparmurat Haliyev, dün akşam, Çeşme ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan Saparmurat Haliyev'in cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf ettiği de belirtildi. Emniyete götürülen Saparmurat Haliyev'in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

CEP TELEFONLARINI ALIP SATMIŞ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran saat 11.00'de gelen ihbarın ardından yaklaşık bir saat içerinde şüphelinin kimliğini tespit etti. Hemen ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mahalle halkı ile tek tek konuştu. İfadelerde şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına gidip, iş yeri sahibinin ifadesine başvurdu. Ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığını da belirledi.

ÇEŞME'DE DAHA ÖNCE İNŞAATTA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde çemberi iyice daraltan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yaklaşık 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi. İlçede şüphelinin gidebileceği noktaları takibe alan polis, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüphelinin gelmesiyle harekete geçen ekipler, Haliyev'i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Haliyev, yanındaki suç aletini de polislere teslim etti. İlk ifadesinde sevgilisi olan Gülkamar Hanimova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söyleyen şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve ardından da buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

160 PARÇAYA BÖLMÜŞ

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'ın öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov'u 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'ın, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi.

GEÇMİŞTE KASAPLIK YAPMIŞ

Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da ifade edildi. Saparmurat Haliyev'ın geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.