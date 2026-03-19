İzmir'de traktöre takılan makineye sıkışan çocuk toprağa verildi

Güncelleme:
İzmir'in Kiraz ilçesinde, babasının kullandığı traktöre takılan toprak işleme makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mehmet D., son yolculuğuna uğurlandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, dün Suludere Mahallesi'nde Ahmet D., kendisine ait tarlada traktörle çalıştığı sırada 11 yaşındaki oğlu Mehmet D. toprak işleme makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet D bugün, düzenlenen cenaze töreninin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olay anı tarladaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun babasının kullandığı traktörün yanına gittiği, traktör ile toprak işleme makinesi arasına girdiği ve traktörün hareket etmesiyle dengesini kaybederek makineye sıkıştığı görülüyor.

Görüntülerin devamında, kazayı fark eden babanın makineyi kaldırmaya çalıştığı ve büyük üzüntü yaşadığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
