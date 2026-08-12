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Tire'de kadın sürücüler tartıştı, 540 bin lira ceza kesildi

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İzmir'in Tire ilçesinde trafikte tartışan kadın sürücüler ve otomobilden inerek tartışmaya dahil olan yolcuya toplam 540 bin lira ceza uygulandı.

İzmir'in Tire ilçesinde trafikte tartışan kadın sürücüler ve otomobilden inerek tartışmaya dahil olan yolcuya toplam 540 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 35 AIZ 621 plakalı otomobil sürücüsü C.A ile 07 BEB 618 plakalı otomobili kullanan T.A. arasında 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde tartışma çıktı.

Bir süre sonra araçlarından inerek tartışmayı sürdüren sürücülere, T.A'nın aracından inen yolcu Ş.Ş. de dahil oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, olaya karışan kadın sürücüler ile yolcu Ş.Ş'ye 180'er bin lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, bir kadın sürücünün otomobilinden indikten sonra diğer sürücünün bulunduğu tarafa geldiği, diğer kadın sürücünün de aracından indikten sonra tartışma yaşandığı ve çevredekilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA
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