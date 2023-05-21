İzmir'de torunu ve arkadaşı babaannesini çapayla öldürdü, tutuklandılar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, torunu ve arkadaşı tarafından çapayla öldürülen Sevim Çetin'in torunu E.Ç. ve arkadaşı M.M.T. tutuklandı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde Sevim Çetin'in (58) çapayla öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan torunu E.Ç. (15) ve onun arkadaşı M.M.T. (15) tutuklandı. E.Ç.'nin şehir dışından gelen arkadaşı M.M.T.'yi babaannesi Çetin'in evine götürdüğü, Çetin'in de torunu E.Ç'ye arkadaşlık yapmasını istemediği M.M.T.'yi evden göndermesini söylediği sırada çıkan tartışmada cinayetin işlendiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Sevim Çetin'in evinden gelen gürültüler üzerinde komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Çetin'in çapayla öldürüldüğünü belirledi. Sevim Çetin'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Çetin'in cenazesi toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Çetin'in torunu E.Ç. ile arkadaşı M.M.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve M.M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan olaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. E.Ç.'nin şehir dışından gelen arkadaşı M.M.T.'yi babaannesi Çetin'in evine götürdüğü, Çetin'in de torunu E.Ç'ye arkadaşlık yapmasını istemediği M.M.T.'yi evden göndermesini söylediği sırada çıkan tartışmada cinayetin işlendiği öğrenildi.