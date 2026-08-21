İzmir'de taraftar gruplarına organize suç operasyonu

İzmir'de "Yalı" ve "Forza" grupları içindeki yapılanmalara yönelik soruşturmada, grupların silahlı eylemlerini misilleme amacıyla gerçekleştirdiği, örgüt yöneticilerinin eylemlerin planlanması ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin talimatlar verdiğine yönelik delillere ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Göztepe Spor Kulübünün "Yalı" ve "Forza" adlı taraftar grupları içinde yer alan kişiler arasında yaşanan ve adli soruşturmalara konu olan çok sayıda olay bütüncül olarak incelendi.

Soruşturmada, müşteki ve tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, iletişimin tespiti kayıtları, HTS ve PTS analizleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile fiziki takip çalışmalarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Her iki grubun karşı tarafa üstünlük sağlamak, örgütsel hakimiyet kurmak, intikam almak ve korku oluşturmak amacıyla sistematik silahlı eylemler gerçekleştirdiğinin tespit edildiği, eylemlerin önemli bölümünün önceki saldırılara misilleme niteliğinde planlandığı öğrenildi.

Örgüt üyelerinin, elebaşılarından aldıkları talimatlar??????? doğrultusunda keşif yaptıkları, hedef belirledikleri, silah temin ettikleri ve araç organizasyonu sağladıkları, eylemlerde tetikçi, gözcü, sürücü ve lojistik destek sağlayıcı olarak görev aldıkları bildirildi.

İletişimin tespiti kayıtlarında, örgüt elebaşılarının doğrudan talimat verdiği, örgüt mensuplarını toplantılara çağırdığı, eylemlerin planlanmasını sağladığı ve hedef kişilerin belirlenmesine yönelik yönlendirmelerde bulunduğu yönünde delillere ulaşıldı.

Soruşturmada, farklı dosyalardaki eylemlerin tek tek değerlendirildiğinde münferit adli olaylar gibi görünmesine karşın, delillerin bütünüyle değerlendirildiğinde ortak amaç, ortak irade, hiyerarşik yapı, görev paylaşımı ve süreklilik unsurlarını taşıdığı tespit edildi.

Bu kapsamda İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla'da 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyonda 28 şüphelinin gözaltına alındığı ve 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonda Göztepe Spor Kulübü yöneticileri ve çalışanlarından kimsenin bulunmadığı adreslerde yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek, uyuşturucu hap, bıçak, beyzbol sopası, mühimmat ve şarjör ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütünün deşifre edildiğini, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün öldürülmesinin ardından derinleştirilen incelemelerde iki grup arasında 8 ay içinde 8 ayrı şiddet eyleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Toplamda 59 örgüt mensubunun belirlendiğine, bunlardan 27'sinin cezaevinde olduğuna işaret eden Gürlek, İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını, örgüt yöneticilerinin gözaltına alındığını ve firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA