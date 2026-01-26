Haberler

İzmir'de taksiciler Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu

Güncelleme:
İzmir'de taksi şoförleri, terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binası önünde bir araya gelen taksiciler, oda binası ve taksilerine Türk bayrakları astı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, gazetecilere, milli birlik ve beraberlik duruşunu sergilemek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Şunu kimse unutmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Şehitlerimizin kanından rengini almış, al bayrağımıza uzatılan eller kırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde al bayrağımız gönderden inmeyecek, ezan sesi de minarelerden susmayacaktır. Bu saldırılar milli birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Türk toplumu olarak uyanık olmamız gerekiyor. Bayrağımıza yapılan her saldırı, milletimizin onuruna yapılan bir saldırıdır. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi tehlikeye sokacak davranışlardır. Kimse buna alet olmasın."

Taksi şoförü Mehmet Çimen de "Türk bayrağına kalkan eller kırılsın inşallah. Taksici esnafı olarak buna karşıyız. Bayrağımız her zaman yücedir." dedi.

Açıklamaların ardından konvoy oluşturan taksiciler korna çalıp ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
