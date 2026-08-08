İzmir Buca'da Sünger Deposunda Yangın: Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Buca ilçesinde, sünger deposu olarak kullanılan 3 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Buca ilçesinde sünger deposu olarak da kullanılan eski süngerlerin işlendiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Binada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı