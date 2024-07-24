İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'de kendilerini 'hurdacı' ve 'tarım işçisi' olarak tanıtan 'Demirdaşlar' suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ile 22 lüks motorlu araca el konuldu. Bu miktarın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Kendilerini 'hurdacı' ve domates yetiştiren 'tarım işçisi' olarak tanıtan organize suç örgütü izlemeye alındı. Örgüt üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak kara para akladığını tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Demirdaşlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, belirlenen 8 adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kilo 300 gram altın, suçtan elde edildiği düşünülen 3 milyon 233 bin 140 TL, piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu araç ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan piyasa değeri 140 milyon lira olduğu değerlendirilen ve el konulan 36 gayrimenkul ve 22 lüks motorlu aracın İzmir'de bu zamana kadar narkotik suçundan kaynaklı tespit edilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.