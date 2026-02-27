İzmir'de STK'lardan 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerine destek açıklaması

İzmir'deki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı genelgesi ve bu kapsamdaki etkinliklere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Eğitime Destek Platformu (EDP) ve Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri Konak Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan EDP İzmir İl Başkanı Gökhan Temur, bir takım karanlık zihinlerin "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine haksız ve gayri ahlaki şekilde saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Çocukların bilişsel becerilerine katkı sunacak etkinliklerin ramazan ayı temasıyla tavsiye edildiği ifade eden Temur, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik, yardımlaşma, nefis terbiyesi olan bu mübarek ramazan ayının okullarımızda anılmasından, veliler olarak bizler muhabbet duyduğumuzu belirtmek isteriz. Evlerimizde, sokaklarımızda, ailelerimizde yaşadığımız ramazan sevincini istiyoruz ki çocuklarımız okullarında da yaşasınlar. Ramazan ayının ülkemizin her bir yerinde heyecanla karşılanmasına rağmen okullarda kutlandığında karşı çıkılması samimi değildir. Biz hem sivil toplum olarak hem veliler olarak Bakanlığımızın bu tür çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz."

Temur, ev ve okul işbirliği oluşturan bu uygulamaların devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.???????