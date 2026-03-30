Kızını kaybeden annenin feryadı yürekleri dağladı
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığını söyleyen ve geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T.'nin yaşamını yitirmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, hastane bahçesinde kızının ölüm haberini alan anne Nuray Torun'un çığlıkları yürekleri dağladı. Acılı annenin gözyaşları ve feryatları, yaşanan dramın en ağır yüzünü gözler önüne serdi.
ACI HABERİ ALAN ANNE YIKILDI
Kızının ölüm haberini hastane bahçesinde alan anne Nuray Torun, büyük bir üzüntü yaşayarak dizlerinin üzerine çöktü. Çevredekilerin desteğiyle ayakta durmaya çalışan annenin fenalaştığı anlar, yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi.
FERYATLARI YÜREK DAĞLADI
Acılı annenin kızının adını haykırarak döktüğü gözyaşları, hastane bahçesinde bulunanlara duygusal anlar yaşattı. O anlara tanık olanlar gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.
ARKADAŞLARI ŞOKTA
16 yaşındaki genç kızın beklenmedik ölümü arkadaşlarında da şok etkisi yarattı. Hastane önünde toplanan arkadaşları T.T'nin ardından göz yaşı döktü. Gençlerin birbirlerine sarılıp ağladıkları o anlar, yürek burkan görüntülere sahne olurken, yaşanan acı çevredeki herkesi derinden etkiledi.
AİLEDEN ANLAMLI KARAR
Yaşadıkları büyük acıya rağmen aile, örnek bir davranış sergiledi. Baba, kızlarının organlarını bağışladıklarını belirterek, "Organ bekleyen hastalara umut olsun istedik" ifadelerini kullandı.