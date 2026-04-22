İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlara ilişkin 2 tutuklama

İzmir'de eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişiden 2'si tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırıların ardından başlatıldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıların ardından sosyal medyada benzer içerikler paylaşanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bunlardan 3'ü emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 2'si tutuklandı, 25'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adli kontrolle serbest bırakılanlardan 7'si hakkında "hakimin belirlediği konuda kitap okumak, 15 sayfalık özet çıkarmak, kompozisyon yazmak", diğerlerine ise "imza yükümlülüğü" ile "şehir dışına çıkamama" şartı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik silahlı saldırıların ardından sosyal medyada benzer içerikler paylaşanlar hakkında soruşturma başlatılmış, bu kapsamda kamu düzenini bozabilecek nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen 25'i 18 yaşından küçük olan 30 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
