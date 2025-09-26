Haberler

İzmir'de Sosyal Medyada Paylaşılan Skandal Video Sonrası İki Kadın Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İzmir'de bir eğlence mekanında, başörtülü bir kadın ile zenne masaya çıkıp sözde dans etti. Uygunsuz hareketlerde bulunan iki kadın görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alındı. Kadınlardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başörtülü bir kadın ile zennenin dans ettiği

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonucunda iki kadın gözaltına alındı. H.K. tutuklanırken, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K. isimli kadın tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından dün, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K. ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.K. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden H.K. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" ve "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek" suçlarından tutuklanmış, diğer şüpheli A.S. ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanmak üzere adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
