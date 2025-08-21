Sokak köpeklerinden kaçmak isterken otomobilin çarptığı kadın öldü

Sokak köpeklerinden kaçmak isterken otomobilin çarptığı kadın öldü
İzmir'in Menderes ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken otomobil çarpan Fidan Deveci (55) yaşamını yitirdi. Olay, 17 Ağustos'ta Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi. Fidan Deveci, bindiği minibüsten inip, davetli olduğu düğün salonuna doğru yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye, S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Deveci, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Tedaviye alınan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Jandarma, kaza sonrası otomobil sürücüsü S.K.'yi gözaltına aldı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

