İzmir'de araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir araçta silahla vurulan Nazlı Yılmaz hayatını kaybederken, şüpheli Osman K. intihar girişiminde bulundu. Olay, Yurdoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İzmir'de iddiaya göre park halindeki bir araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi ise aynı silahla intihara kalkışarak ağır yaralandı.

Olay, sabah saat 07.35 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilde bulunan Nazlı Yılmaz (34) tabancayla vuruldu. Araçta sürücü konumunda olan şüpheli O.K. (54) ise aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazlı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralandığı tespit edilen şüpheli sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, şüphelinin önce Nazlı Yılmaz'ı vurduğu ardından aynı silahla intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hastanede tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj

Gözler barış masasına çevrilmişken dünyayı tedirgin eden mesaj

Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı