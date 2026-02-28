İzmir'de yaralı şüphelinin evinden uyuşturucu ve çok sayıda silah çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahla yaralanan ve gittiği hastaneden tedavi olmadan ayrılan şüphelinin evinde yapılan aramada, makineli tüfek, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ateşli silahla yaralanan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gelen M.A.B'nin hastane görevlilerine şüpheli bilgiler verip tedaviyi reddederek ayrılması üzerine inceleme başlattı.

Şüphelinin yaralanma nedeni ve olay yerini belirlemek için ikametine giden polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 1 makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 tüfek şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 69 fişek, 1 bıçak, 139 uyuşturucu hap, 30 gram esrar ile 63 bin lira ele geçirdi.

Operasyon kapsamında evde bulunan şüphelinin babası A.B. ve eniştesi Ö.G. de gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmasında, M.A.B'nin kendisini yaraladığı ve tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğu belirlendi.