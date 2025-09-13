İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 ilçede yasadışı silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ekipler 4 kilo 300 gram kokain, ruhsatsız 6 tabanca, 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 246 fişek ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.