İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda büyük miktarda kokain ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 ilçede yasadışı silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ekipler 4 kilo 300 gram kokain, ruhsatsız 6 tabanca, 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 246 fişek ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

