Haberler

'Siber dolandırıcılık' suçundan hapis cezasıyla aranan 4 firari yakalandı

'Siber dolandırıcılık' suçundan hapis cezasıyla aranan 4 firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de siber dolandırıcılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler, toplamda 43 yıl hapis cezası ile aranan suçlular arasında yer alıyor.

İZMİR'de 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari 4 hükümlü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 23 ayrı dosyadan toplam 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., aynı suçtan 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası olan B.D. ile 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 firari hükümlü işlemlerinin ardından ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
title