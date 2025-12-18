'Siber dolandırıcılık' suçundan hapis cezasıyla aranan 4 firari yakalandı

İZMİR'de 'siber dolandırıcılık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari 4 hükümlü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında 23 ayrı dosyadan toplam 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., aynı suçtan 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası olan B.D. ile 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 firari hükümlü işlemlerinin ardından ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi.