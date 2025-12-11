JEOLOJİ Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'de yağmur sonrası yaşanan sel ve su baskınlarının, yazın çıkan orman yangınlarının sonucu olarak beklenen ikincil afetler olduğunu belirterek, "Yağışlı mevsimin sonuna kadar seller ve su baskınları devam edecek" dedi.

Kentte sağanak sonrasında birçok ilçede sel, su baskınları ve taşkınlar oluyor. Kentteki sel ve su baskınlarının orman yangınları sonrası beklenen ikincil afetler olduğuna dikkati çeken Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, "Geçen yaz bölgemizde yaşanan orman yangınları bitki örtüsüne çok ciddi hasar verdi. İzmir'de Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri geçen yıl yangınlardan çok zarar gördü. Yağışların başlamasıyla birlikte özellikle bu bölgelerde taşkınlar, su baskınları, seller çok dikkat çekici bir noktaya geldi. Yangından zarar gören bölgedeki akaçlama alanları, kuru dere yatakları yağmurlar sonucunda sele neden oluyor. Orman alanlarının ve dere yataklarının ciddi bir biçimde ıslah edilmesi gerekiyor. Eğer orman olmaz, dere akacak yeri bulamazsa faturası kentlere sel olarak geri dönüyor. Daha kışa yeni girdik. Yağışlı mevsimin sonuna kadar seller ve su baskınları devam edecek" diye konuştu.

Önalan, ormanlarda ağaçların yok olmasının sel ve su baskınlarının yanı sıra erozyona neden olarak çok ciddi toprak kaybına yol açtığını da söyledi.

'HER YERE BETON VE ASFALT DÖKERSEK KENTLERDE SELLERLE BAŞA ÇIKAMAYIZ'

Kentlerde asfaltın yoğun kullanılmasının da su baskınlarına temel oluşturduğunu vurgulayan Önalan, "İzmir başta olmak üzere birçok kentte yağmur sonrasında çok ciddi su baskınları yaşanmasının ana nedenlerinden birinin de kent içinde asfaltı yoğun kullanmak. Kent içinde yağan yağmur sularının bir kısmı akışa geçerken, bir kısmının da yer altına gitmesi gerekiyor. Ancak kent içinde asfaltı ve betonu çok sık kullanmak geçimsizliğe neden oluyor. Yağmur suları aşağıya doğru süzülmüyor. Geçirimsizlikten dolayı yağmur suyu birikiyor ve gidecek yer bulamıyor. Her yer asfalt olduğu için su baskınları kaçınılmaz hale geliyor. Her yere beton ve asfalt dökersek kentlerde sellerle başa çıkamayız" ifadelerini kullandı.

Kentin içerisindeki ara yollarda asfalttan ziyade suyu yer altına geçirebilecek malzemeler kullanılması gerektiğini dile getiren Önalan, "Peyzajda ve yol yapımında kilit taşları, geçirimli özel malzemeler kullanılabilir. Suyun bir kısmı akışa geçerken bir kısmı da yer altına doğru süzülmeli ki su ve sel baskınlarını yaşamayalım" dedi.

'YAĞMUR SULARI TAMAMEN BOŞA GİDİYOR'

Kentte yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğunu, en kısa sürede yenilenmesi gerektiğini belirten Önalan, "Yağmur suları tamamen boşa gidiyor. Derelere karışıyor, derelerden de denize akıp gidiyor. Yağmur sularının da barajların ötesinde kent içerisinde ve çevresinde belli noktalarda depolanması gerekiyor. Depolanan yağmur sularını peyzajda, sulamada, kullanma suyunda, temizlikte çok rahat kullanabiliriz" diye konuştu.

Önalan, "Yağmura karşı da altyapımızın çok güçlü olması lazım ki yağmur sularını drene edebilelim. Yağmur sularını, altyapı ve yollarla birlikte düşünerek ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Her yeri asfalt yaparak, suyun düşey yönde süzülmesini engelliyor ve akışa geçmesini sağlıyoruz. Bu da su baskınlarında bir etken olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.