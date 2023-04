İzmir'de şehitlikte buruk bayram

İZMİR'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

İzmir'de bayramın ilk günü şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret etmeye başladı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, mezarların başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi. Pilot oğlu Volkan Koçyiğit'i, 28 yaşındayken Kayseri Pınarbaşı'nda askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu kaybeden anne Gönül Koçyiğit (60), 14 yıldır acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, bu bayram da buruk geçtiğini söyledi. Koçyiğit, "Oğlum şehit olalı 14 yıl oldu. Hala ilk günkü acıyı hissediyoruz. Hatta daha fazla özlemim var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Her an yanıp, tutuşuyoruz. Bayramları, Anneler Günü'nü ve Babalar Günü'nü sevmiyorum. O günlerin gelmesini hiç istemiyorum. Allah tüm anne ve babalara sabır versin. Oğlum vefat ettiğinde torunum 3 yaşındaydı şimdi 17 yaşında kocaman bir delikanlı oldu. Onun acısı, boynunun bükük olması daha çok canımı yakıyor. Çok zor. Her bayram bizim için böyle geçiyor. 14 senede 28 bayram gördük. Bayram bizim için şehitliğe gelmek demek" ifadelerini kullandı.