İzmir'de şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu

İzmir Valisi Süleyman Elban, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programında bir araya geldi.

İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, ney ve tef eşliğinde semazen gösterimi sunuldu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilk iftar gerçekleştirildi. İftar sonrası İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

Vali Elban, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayını tebrik etti.

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün ilk iftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehit aileleri ve gazilere ev sahipliği yaptığını belirten Elban, "Bizler de burada ramazanın ilk iftarını beraber yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin çok özel bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Elban, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir toprak parçasında yaşıyoruz. Bu öyle bir toprak parçası ki bunun adı dünyada çok az adlandırılan ama bizim iliklerimize kadar yaşadığımız kavram olan vatandır." diye konuştu.

Bir toprak parçasının vatan olması için harcında şehit kanı bulunması, o toprakların kimseden kalmaması ve mücadeleyle kazanılması gerektiğini belirten Elban, "Bu da yetmiyor onu can vererek, kan vererek korumanız lazım. Bütün bunları yapabilmeniz için vatan söz konusu olduğunda canını, her şeyini feda etmeye hazır bir millet olması lazım." ifadesini kullandı.

Elban, şehitlik ve gaziliğin milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, bu fedakarlıkların devletin ilelebet payidar kalmasına vesile olacağını kaydetti.