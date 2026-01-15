Haberler

İzmir'de 128 suçun şüphelisi de olan firari hükümlü sahte polis kimliği gösterince yakalandı

İzmirde, sahte polis kimliğiyle yakalanan M.O., 128 suçtan aranıyordu. Hükümlünün, dolandırıcılıktan basit yaralamaya kadar birçok suç kaydı bulunuyor.

İzmir'de sahte polis kimliğiyle yakalanan kişinin firari hükümlü olduğu, 128 suçtan da arandığı tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan M.O, ekiplere polis kimlik kartı gösterdi. Kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusu yaptı.

M.O'nun basit yaralama suçundan kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu, "dolandırıcılık", "tehdit", "güveni kötüye kullanma", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarına ilişkin 128 suç dosyasından arandığı belirlendi.

Hükümlü M.O. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
