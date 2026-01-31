Haberler

İzmir'de sahile vurmuş çocuk cesedi bulundu

Güncelleme:
Karaburun'un Küçükbahçe Mahallesi'nde bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu. Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, sahile vurmuş halde bir erkek çocuğuna ait cansız bulundu.

Küçükbahçe Mahallesi'ndeki sahilde çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde cesedin, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğunu tespit etti. Çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğun kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
